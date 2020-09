Orange va aussi distribuer Téléfoot

Un accord aurait été signé entre Orange et Téléfoot concernant la diffusion de la chaîne.





Selon les informations rapportées par L'Équipe, Orange et Téléfoot se sont entendus pour que la nouvelle chaîne soit diffusée sur les box du premier. L'accès devrait être ouvert d'ici la 3e journée du championnat de Ligue 1, Orange ayant anticipé et déjà travaillé l'aspect technique.



Pour rappel, Téléfoot est accessible pour 25,90 euros par mois, avec un engagement d'un an, et 29,90 euros par mois, sans engagement. Des discussions seraient encore en cours avec Facebook et Youtube.