Eyraud aurait voulu la tête Le Gall

Jacques-Henri Eyraud aurait tenté d'obtenir la tête du docteur Franck Le Gall, suite à l'imbroglio lié à Steve Mandanda (35 ans).





D'après les informations relayées par L'Équipe, le président de l'OM avait préparé un communiqué cinglant afin de charger l'ancien responsable de la cellule médicale olympienne, avant de se raviser. Il aurait néanmoins usé "de toute son influence" afin d'obtenir sa tête, après qu'il n'ait pas envoyé à temps le dossier médical du capitaine marseillais à l'UEFA. Le quotidien ajoute que Didier Deschamps n'a pas non plus apprécié.



Pour rappel, Franck Le Gall a été licencié par l'OM, il y a un an.