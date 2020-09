LFP : le PSG et Lyon veulent changer le directeur général

Le PSG et Lyon se seraient rapprochés afin d'obtenir le départ de Didier Quillot.





Selon les informations rapportées par L'Équipe, l'élection d'un nouveau président, à la LFP, pourrait également aboutir sur le départ du directeur général exécutif, Didier Quillot. Tout au moins, le quotidien indique que le PSG et Lyon "se sont rapprochés comme jamais, avec pour objectif de changer le directeur général".



Par ailleurs, Jean-Michel Aulas pourrait finalement renoncer à l'idée de revenir (ou tout au moins de candidater...) au conseil d'administration de la LFP pour rester à la FFF. Et il soutiendrait la candidature de Michel Denisot, qui a la préférence de son grand ami Noël Le Graët. Pour rappel, Vincent Labrune et Gervais Martel sont aussi candidats. François Morinière, qui était appuyé par le PSG, s'est lui retiré.



Il n'est pas évident de savoir quelle est la position de l'OM, parmi ces luttes d'influence.