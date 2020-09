Deschamps : "L'état d'esprit est là"

L'équipe de France s'est imposée face à la Croatie (4-2), mardi soir. Après un début de match compliqué, Didier Deschamps a apprécié la réaction de son onze.





"Pendant la première demi-heure, on a été en difficulté. On n'était pas trop dans le rythme. Et les Croates, après la gifle au Portugal (1-4), ont mis beaucoup d'agressivité. En plus, ce sont de bons joueurs, a déclaré le sélectionneur des Bleus. On perdait des duels, on faisait des erreurs. À partir de la 30e minute, on a senti qu'il y avait moins d'essence dans leur moteur et on a pris le dessus. J'ai dit aux joueurs que rentrer à 2-1 à la mi-temps, c'était flatteur. Après la pause on a eu un peu plus de consistance, de jeu vers l'avant. Le système est loin d'être parfait, mais on doit passer par des périodes difficiles. Après ça demande de la répétition pour avoir des automatismes. L'état d'esprit est là. Après, comme pour tous les systèmes, il y a des avantages et des inconvénients. Sur ces deux matches, il n'est pas condamné. Mais ce n'est pas non plus : "ce sera ça". C'était le moment pour faire. C'est mieux d'avoir des difficultés maintenant que pendant la compétition (l'Euro)."



Place désormais à la Ligue 1 et au Clasico, lequel se disputera dimanche soir (21h00).