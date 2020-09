Un ex-agent conseille l'OM sur le mercato

Interrogé par France Football, Alex Hayes, ancien vice-président de Lorient et ancien agent de joueurs, a donné quelques conseils à l'OM.





"Vaut-il mieux cibler des jeunes à fort potentiel ou des prêts de joueurs expérimentés ? Ils ont le cul entre deux chaises. Le prêt n'est pas forcément la solution. (...) Le niveau d'implication peut être très aléatoire. (...) Il faut réussir un amalgame des deux. Pour moi, le modèle, c'est le FC Séville. On voit rarement un transfert à 20 ou 25 millions d'euros. Ils ont des moyens très éloignés du Real ou du Barça, et pourtant, ils sont là. Ils sont à six C3 et disputent régulièrement la C1. Ils ont défini une stratégie très cohérente. Ils visent les jeunes joueurs en devenir. L'OM doit se positionner très tôt. (...) Pourquoi l'OM ne regarde-t-il pas dans des zones moins surveillées ? En France, c'est comme avec les entraîneurs, on aime le réchauffé. On croit se rassurer ainsi. A Lorient, Didier Ndong, nous sommes allés le chercher à Safax, en Tunisie (en 2015). Il est arrivé pour 800 000 euros, il est reparti pour 20 millions d'euros à Sunderland (en 2016). Je n'ai jamais compris pourquoi l'OM ne recrutait pas en Algérie. (...) La clé pour réussir de tels coups ? Il faut accepter que votre cellule de recrutement vous coûte de l'argent. (...) Même s'il vous faut tout payer, croyez-moi, cela vous coûtera toujours moins cher que des transferts foireux de joueurs moyens."



Charge à Pablo Longoria, l'actuel directeur sportif de l'OM, de s'inspirer, ou pas, des méthodes conseillées par Alex Hayes.