L'OM regarde en Espagne pour son buteur

Borja Mayoral plairait à Pablo Longoria, le directeur sportif de l'OM.





Selon les informations relayées par El Desmarque, l'attaquant de 23 ans, qui est sous contrat au Real Madrid, est courtisé par plusieurs formations européennes, dont Valence, la Fiorentina et la Lazio. L'OM ferait partie de ses équipes, et devra débourser entre 10 et 15 millions d'euros pour attirer Borja Mayoral. La saison passée, l'Espagnol, prêté à Levante, a eu des statistiques intéressantes (36 matchs de Liga, 9 buts, 2 passes décisives) avec le 12e du championnat.



Formé au Real Madrid, Borja Mayoral ne devrait pas être conservé cet été, alors que son contrat se termine en 2021.