Un problème d'avion pour Mandanda

Le gardien olympien a vécu une mésaventure qui l'a agacé en rentrant à Marseille, après avoir quitté la sélection nationale.





Steve Mandanda a vécu une déception toute particulière en étant testé positif au Covid-19 avec les Bleus, qu'il a dû quitter précipitamment surtout à cause d'une erreur administrative du staff de l'EdF, qui n'a pas envoyé son dossier médical à la FIFA à temps, ce qui lui aurait permis de rester avec les Bleus. Le joueur de 35 ans a dû en plus, selon L'Equipe, faire face à des problèmes pour rentrer à Marseille. Selon le journal, plusieurs compagnies aériennes, dont Air France et deux autres, qui sont privées, ont refusé vendredi de l'accueillir dans un avion pour lui permettre de rentrer. Il a fallu que la FFF lui affrète un jet privé pour qu'il puisse finalement retrouver Marseille.



Steve Mandanda a depuis pris part de manière normale à l'entraînement de l'OM, ce lundi. Il participera au match contre le PSG, dimanche soir.