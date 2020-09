Ménès a un gros doute sur la piste de l'attaquant

Sur le plateau du Canal Football Club, Pierre Ménès a évoqué le dossier de l'attaquant que l'OM cherche à recruter pour achever son mercato.





"L'OM peut recruter un jeune pas très prometteur... Parce qu'un jeune très prometteur, regardez (Eduardo) Camavinga, c'est 50 ou 60 millions d'euros. Au foot, tu en as généralement pour ton argent. Si tu as 6 ou 7 millions, tu auras un attaquant dont le marché estime qu'il en vaudra 15 ou 20 dans trois/quatre ans."



Lors de leur dernière apparition devant la presse, Pablo Longoria et André Villas-Boas ont affirmé vouloir dépenser un peu d'argent sur le dernier poste recherché pour ce mercato : l'attaquant. Reste à savoir quel montant le club va pouvoir lâcher pour attirer un joueur destiné à concurrencer Dario Benedetto.