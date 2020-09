Boavista : Rami fait part de ses ambitions

Adil Rami (34 ans) a fait part de ses ambitions, après sa signature à Boavista. Il vise la qualification pour la Ligue des Champions.





"Je suis très honoré, très content et très fier de faire partie de cette nouvelle équipe. Nouveau challenge. J'espère gagner beaucoup de matches. Je vais donner le meilleur de moi-même et, pourquoi pas, essayer de qualifier ce club pour la Ligue des champions. En tout cas, c'est mon souhait", a lancé le défenseur sur les réseaux sociaux du club portugais.



Le champion du monde 2018, qui a très peu joué depuis l'été 2019, espère certainement enchaîner les rencontres et retrouver le rythme.