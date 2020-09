PSG-OM : Paris espère récupérer un joueur

Leonardo a indiqué qu'il espérait récupérer un joueur, parmi les contaminés à la Covid-19, pour la rencontre PSG-OM.





Au micro de Canal+, le directeur sportif parisien a confirmé que Thomas Tuchel devrait aligner une équipe bis face à Marseille, dimanche prochain. Il a toutefois indiqué avoir espoir de récupérer un élément, sans préciser lequel. Pour rappel, le PSG compte pour l'instant six malades : Neymar, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Marquinhos, Mauro Icardi et Keylor Navas.



Côté phocéen, André Villas-Boas devrait pouvoir s'appuyer sur un effectif au complet. À ceci près que certains n'ont pas joué depuis longtemps et manqueront de rythme.