Mercato : l'OM ciblerait El Bilal Touré

L'OM aurait inscrit le nom d'El Bilal Touré (18 ans) sur sa short-list, pour le poste d'attaquant.





Selon les renseignements obtenus par Foot Mercato, Pablo Longoria apprécie beaucoup le profil du joueur rémois. Il suivrait avec attention sa situation et ses prestations. Et malgré son jeune âge, Touré affiche de belles statistiques. Il a marqué 1 but et délivré 1 passe décisive en 2 apparitions en Ligue 1, cette saison. Il en avait inscrit 3, la saison dernière, en 7 matchs. Il est suivi par de nombreux scouts de clubs de premiers plans.



International malien U20, le natif d'Adjamé dispose toutefois d'un contrat portant jusqu'en 2024. Il paraît donc peu évident que ses dirigeants le laisseront partir, cet été. À moins d'une offre hors marché...