Mercato : l'OM intéressé par Da Cunha ?

L'OM serait attentif à la situation de Lucas Da Cunha (19 ans), l'attaquant du Stade Rennais.





D'après les renseignements obtenus par l'insider Yo.Z, le club phocéen s'intéresse au cas du Breton, dont le contrat se termine en 2021. Il a jusque-là refusé les offres de prolongation de ses dirigeants et pourrait valider l'idée d'un départ, ce mercato. D'autant que les Rennais ont recruté Serhou Guirassy et Martin Terrier, ces dernières semaines, et que la concurrence promet d'être rude dans le secteur offensif, durant les mois qui arrivent. D'autres formations de Ligue 1 solliciteraient son prêt.



Lucas Da Cunha a fait 2 apparitions en Ligue 1 et 2 autres en Ligue Europa, la saison passée.