Le PSG avec une équipe B, contre l'OM ?

Le nouveau protocole sanitaire de la LFP devrait conduire le PSG à aligner une équipe B, face à l'OM, le 13 septembre.





Les éléments testés positifs à la Covid-19 ne pourront pas être alignés, face au club phocéen. Le règlement de la Ligue précise effectivement que "tout joueur positif n'est pas autorisé à reprendre l'entraînement collectif ou la compétition qu'à partir du 15e jour suivant son test positif. Or les six Parisiens ont tous été testés au plus tôt dimanche dernier et aucun ne pourra reprendre l'entraînement avant le 14 septembre", précise L'Équipe.



Compte tenu des départs de Éric Maxim Choupo-Moting, Thiago Silva, Edinson Cavani, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, le onze parisien face à Marseille pourrait être le suivant, selon VIPSG.fr : Rico (ou Bulka, ou Areola) - Dagba, Kehrer, Kimpembe, Bernat - Herrera, Verratti, Gueye - Sarabia, Mbappé, Draxler.