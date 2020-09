Deschamps : "On n'a pas dominé totalement notre sujet"

L'équipe de France s'est contentée du minimum (1-0), face à la Suède, samedi soir.





"Le contexte est identique pour tout le monde, je ne vais pas y revenir. Évidemment que tous les joueurs ne sont pas au mieux de leur forme. On n'a eu qu'une petite semaine pour préparer ce match, face à une bonne équipe suédoise. On n'a pas dominé totalement notre sujet. En deuxième mi-temps, c'était plus difficile, on a eu moins de maîtrise. C'est lié forcément la condition athlétique (des joueurs). On a été sérieux, appliqués et peu concédés (d'occasions) à l'adversaire. On est capables de faire mieux offensivement, ça demande du temps et des automatismes. Certains joueurs se connaissent, d'autres un peu moins. L'état d'esprit est là et tout le monde est concerné. Ça a été dur. Les joueurs ont fait les efforts et en ont été récompensés", a confié le sélectionneur, après la rencontre.



Aucun joueur de l'OM ne figure dans la sélection de Deschamps. Les Bleus affronteront la Croatie, mardi.