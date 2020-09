Mercato : McCourt ne serait pas pressé, au sujet des ventes

Frank McCourt ne serait pas pressé de faire entrer des sous avec les ventes.





D'après les éléments publiés par L'Équipe, le patron américain a revu sa stratégie et aurait repoussé la deadline, concernant les ventes de joueurs. Elles pourraient avoir lieu en janvier, voire en fin de saison prochaine, soit juste avant l'étude des comptes par le fair-play financier. L'objectif serait pour l'instant de disposer d'une équipe compétitive, en vue des échéances du championnat et de la Ligue des Champions.



Pour rappel, cinq joueurs seraient quand même poussés vers la sortie, cet été : Maxime Lopez, Kostas Mitroglou, Kevin Strootman, Christopher Rocchia et Valère Germain.