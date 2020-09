Mercato : une enveloppe un peu supérieure pour l'attaquant ?

L'OM disposerait d'une petite marge de manoeuvre pour s'attacher les services d'un attaquant, ce mercato.





D'après les éléments recueillis par L'Équipe, le club phocéen dispose d'une enveloppe pouvant lui permettre de faire signer un attaquant pour une indemnité de 7 à 10 millions d'euros. Le quotidien précise que Frank McCourt s'est entretenu en direct avec André Villas-Boas et a "lâché un peu de lest". La diminution de la masse salariale liée aux prolongations de Dimitri Payet et Steve Mandanda offrirait aussi une possibilité. Le principal obstacle reste bien sûr le fair-play financier, lequel analysera deux ans de budget, en juin prochain.



Pablo Longoria aurait fait plusieurs propositions à AVB, lequel a également conservé la short-list qu'il avait établi au préalable.