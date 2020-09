Zenden : "Brandao a gâché ma célébration !"

Bolo Zenden s'est remémoré son passage à l'OM, entre 2007 et 2009. Djibril Cissé a tenu un rôle important dans sa venue.





Lors d'un entretien accordé au podcast Le Beau Jeu de Ligue1.fr, le Néerlandais s'est souvenu son arrivée à Marseille : "J'ai beaucoup apprécié mon temps en Angleterre. (...) Il était temps pour moi de tenter quelque chose de différent. J'étais en bon contact avec Djibril Cissé et il m'a appelé pour me convaincre de venir. Franck Ribéry venait de partir et il leur fallait un ailier donc je les ai rejoints. J'ai eu une bonne discussion avec Pape Diouf et nous nous sommes mis d'accord", s'est-il notamment souvenu.





"Marquer au Vélodrome, c'est fou"

Il a notamment apprécié l'ambiance du Stade Orange Vélodrome : "Il est toujours bon de marquer, mais l'émotion d'un but dépend du contexte, du moment, du lieu. Marquer au Vélodrome avec les supporters derrière nous c'est une explosion de joie et c'est un moment de sentiment commun avec les supporters. C'est fou (...) le supporter au mégaphone, l'ambiance, etc. Soit on te dit "tu as mouillé le maillot" soit on te dit "casse-toi". Si le capo est orienté vers le public tout va bien, s'il est orienté vers le terrain c'est que ça ne va plus. Je me suis toujours senti apprécié de toute manière", a-t-il ajouté.



Il s'est enfin marré au souvenir de son but au Parc des Princes, alors que la boîte sur laquelle ils étaient montés avec Brandao a cédé : "Brandao a gâché ma célébration ! Dès que je suis monté sur la boite, j'ai senti que c'était déjà fragile, mais ça tenait ! Et puis Brandao est monté avec moi et les images ont fait le tour du monde. Je suis tombé jusqu'en bas, mais Brandao s'est pris les pieds dedans... La célébration aurait pu être mythique. Mais ça reste une très belle victoire !"



Zenden a finalement inscrit 6 buts et délivré 4 passes décisives en 76 apparitions sous la tunique phocéenne.