Déhu était fan de Mozer

Frédéric Déhu a indiqué avoir aimé le profil de Carlos Mozer, lorsqu'il était jeune.





Lors d'un entretien accordé au site de la Ligue 1, l'ancien défenseur du PSG et de l'OM a révélé avoir eu un attachement particulier pour le Brésilien, qui a défendu les couleurs phocéennes de 1989 à 1992 : "Je n'avais pas d'idole même si j'aimais beaucoup certains joueurs, notamment Carlos Mozer. Déjà, il avait le même poste que moi, et je trouvais qu'il dégageait quelque chose de sécurisant et de dur. Quand j'étais en activité, je regardais beaucoup ceux qui jouaient au même poste que moi. Certains me plaisaient par leur style de jeu, leur élégance, leur charisme, comme Laurent Blanc. Aujourd'hui, Raphaël Varane me plaît vraiment", a-t-il notamment confié.



Pour rappel, Déhu a porté le maillot de l'OM de 2004 à 2006, jouant 74 rencontres, toutes compétitions confondues.