LFP, présidence : un duel Morinière-Denisot ?

François Morinière et Michel Denisot sont les grands favoris pour la succession de Nathalie Boy de la Tour.





L'Équipe fait le point sur les élections qui doivent se tenir le 11 septembre, pour désigner le président de la LFP. Selon elle, François Morinière (55 ans) et Michel Denisot (75 ans) sont les deux candidats les plus crédibles. Le premier serait soutenu par le PSG et, à moindre degré, Lyon, car jugé compatible avec leur projet de réforme de la gouvernance du football professionnel. Les clubs de Ligue 1 souhaitent effectivement créer une société commerciale et notamment s'affranchir des syndicats et des "familles" du football. Le second bénéficie quant à lui du soutien de Noël Le Graët et de certains clubs qui se méfient de l'activisme du PSG visant à faire élire Morinière.



Il est pour l'instant difficile de mesurer les enjeux liés à ces élections.