EdF : Le Gall et Brocherieux responsables du couac Mandanda ?

L'imbroglio administratif qui a privé Steve Mandanda (35 ans) des matchs de l'équipe de France s'explique peu à peu. Il s'agirait bien d'une erreur de la fédération.





Dans son édition du jour, L'Equipe tente de faire la lumière sur ce qui a provoqué le retour du capitaine de l'OM à Marseille, alors qu'il avait été retenu par les Bleus : "Il semblerait que Franck Le Gall, le médecin des Bleus, et Philippe Brocherieux, responsable administratif auprès de l'équipe de France, aient relu les textes un peu tard mardi, la veille des tests organisés par l'UEFA mercredi. L'information était un peu passée à la trappe et le dossier a donc été envoyé trop tard (à l'UEFA), comme le stipule le communiqué", écrit le quotidien.



La colère des dirigeants de l'OM aurait ensuite été quelque peu désamorcée par le communiqué de la Fédération. Le journal rappelle que leurs relations avec Franck Le Gall sont très fraîches, depuis son licenciement, il y a un peu plus d'un an.