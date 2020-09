Di Meco se paye les Parisiens

Eric Di Meco a expliqué ce qu'il pensait des contaminations des joueurs du PSG à la Covid-19, après leurs vacances à Ibiza. Il ne croit pas avoir fait le même métier qu'eux.





"C'était tellement prévisible. Comment la Ligue peut remettre un match parce qu'on le lui demande, dans une saison déjà escamotée de quinze jours, avec une saison dernière que tu n'as pas pu finir ? Et d'autant plus en sachant très bien ce qui va se passer derrière. Si tu es dirigeant à la Ligue, que tu connais les joueurs d'aujourd'hui, tu sais que les mecs vont partir une semaine et tu sais ce qui va se passer. On va pointer la responsabilité des joueurs. J'ai dû mal à en parler, parce que je n'ai pas l'impression d'avoir fait le même métier. Aujourd'hui, ce sont des rappeurs ou des rockstars, selon son point de vue. Et ils prennent les bons côtés de la rockstar, mais pas les mauvais côtés. Parce qu'une rock-star qui rate un concert, il n'est pas casqué. S'il fait une connerie, qu'il se saoule ou se drogue la veille et qu'il ne peut pas jouer, il ne touche rien, zéro. Donc ils vivent la vie des rappeurs et des rockstars, mais en étant casqués tous les mois. Tu rentres malade d'Ibiza, parce que tu as fait la fête là-bas, tu es casqué. Je suis énervé après les joueurs, parce que je trouve qu'ils donnent une mauvaise image du métier que j'ai fait et que j'ai aimé. Je trouve qu'ils sont en train de casser le jouer merveilleux qu'on leur a mis entre les mains", a déclaré l'ancien latéral gauche sur l'antenne de RMC.



Le match PSG-OM est toujours prévu le 13 septembre. Il devrait se jouer avec une équipe très changée, côté parisien.