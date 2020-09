Espoirs : Kamara et Aké se sont imposés

Les équipes de France Espoirs et U20 se sont imposées, vendredi.





Les Espoirs ont disposé de la Géorgie (2-0), grâce à des buts de Géorgien Beriaschvili (37e, csc) et Odsonne Edouard (90e, s.p.). Boubacar Kamara a disputé toute la rencontre. Les U20 de Marley Aké ont quant à eux battu le Paris FC 2-0, avec des buts de Kouadio Koné (13e) et Loïc Mbe Soh (23e).



Par ailleurs, Kevin Strootman n'a pas pris part à la victoire des Pays-Bas face à la Pologne (1-0), et il en a été de même pour Nemanja Radonjic pour le match face à la Russie (défaite de la Serbie 1-3).