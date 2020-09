LFP : le nouveau protocole est en vigueur

La LFP a annoncé l'entrée en application du nouveau protocole sanitaire, lequel implique que les matchs soient maintenus tant que les clubs gardent 20 joueurs restent négatifs à la Covid-19.





"Réuni le 2 septembre 2020, le Conseil d'Administration de la LFP a adopté des aménagements au protocole médical des compétitions de Ligue 1 et Ligue 2. Ces évolutions font suite aux demandes des clubs et au retour d'expérience des deux premières journées.

Ce nouveau protocole, élaboré en lien avec les pouvoirs publics, précise notamment que les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 seront maintenus tant que 20 joueurs (dont un gardien) sur un effectif de 30 seront testés négatifs.



Communiqué aux clubs ce vendredi 4 septembre, ce nouveau protocole s'applique à partir de ce jour.



En conséquence, la Commission des Compétitions de la LFP a demandé aux clubs de Ligue 1 et Ligue 2 leur liste de 30 joueurs", a fait savoir la Ligue par le biais de son communiqué.



Pour rappel, le match entre l'OM et l'ASSE avait notamment été reporté, lors de la 1re journée. Et celui face au PSG était menacé, alors que plusieurs Parisiens sont positifs au coronavirus.