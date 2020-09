Mercato : Ljajic à nouveau sur les tablettes de l'OM ?

Les dirigeants de l'OM auraient inscrit le nom d'Adem Ljajic (Besiktas) sur leur short-list, pour renforcer leur secteur offensif.





Si l'on en croit les éléments publiés par Aksam Spor, le club marseillais s'intéresse de près à la situation de l'international serbe (46 sélections, 9 buts). André Villas-Boas apprécierait particulièrement son profil et une offre pourrait être transmise, dans les prochains jours. En difficulté financière, Besiktas pourrait lui accorder un bon de sortie.



Passé par les rangs de l'AS Rome et de l'Inter Milan, Ljajic avait été recruté définitivement (après un prêt) pour un montant de 6,5 millions d'euros par le club stambouliote, il y a un an. Il a inscrit 5 buts et délivré 6 passes décisives en 24 apparitions en championnat turc, la saison dernière.



Une information à prendre avec des pincettes, même si son profil avait déjà retenu l'attention de l'OM, lorsqu'il était au Torino. Son profil ne correspond pas vraiment à celui attendu pour renforcer l'attaque, alors qu'il joue plutôt comme milieu offensif.