PSG-OM : trois autres parisiens positifs à la Covid-19

Le PSG a annoncé trois autres cas de joueurs positifs au test du coronavirus.





Après Angel Di Maria, Leandro Paredes et Neymar, Marquinhos, Keylor Navas et Mauro Icardi ont été testés positifs à la Covid-19. De quoi mettre le doute sur la tenue du match Lens-PSG (10 septembre), voire celui... PSG-OM (13 septembre). Pour rappel, le protocole sanitaire de la Ligue 1 est en cours d'évolution, puisque la LFP a transmis une série de mesures qu'elle souhaite prendre à la cellule interministérielle de crise du gouvernement. Si elles sont validées, le report des rencontres ne devrait intervenir que s'il est impossible de réunir un effectif de vingt membres. Or le PSG n'a pas compensé ses départs, ce mercato, et les Parisiens testés ne pourront pas reprendre l'entraînement avant le 14 septembre...



Pour rappel, les six Parisiens s'étaient tous rendus à Ibiza pour se "reposer", après la finale de Ligue des Champions qu'ils avaient perdue contre le Bayern Munich. Le report du match contre Lens avait alors créé une vive polémique.