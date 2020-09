Covid-19 : l'OM en colère contre le staff des Bleus

Les Marseillais, Steve Mandanda en tête, seraient remontés contre le staff médical de l'équipe de France.





Selon les informations obtenues par RMC, le cas de Steve Mandanda a créé de vives tensions entre l'OM et le staff médical des Bleus. Les Phocéens suspecteraient les seconds de ne pas avoir envoyé tout le dossier médical du gardien ce but à l'UEFA, "ce qui expliquerait que le capitaine de l'OM ait purement et simplement été jugé comme un cas positif, donc à exclure du groupe". Ils estimeraient que le portier, même s'il n'est plus contagieux, garde des traces du Covid : "Un phénomène clairement validé par les autorités sanitaires, notamment dans un rapport publié par le conseil scientifique au début de l'été, qui explique que les tests PCR n'ont que très peu de valeur sur les personnes ayant récemment guéri du Covid", rappelle la radio.



L'équipe de France a quant à elle assuré qu'il n'y avait eu "aucune négligence" et "qu'aucune erreur n'avait été commise". Le staff médical des Bleus se demanderait même "comment Mandanda a-t-il pu rejouer avec l'OM, dans ces conditions". Une source internet à la FFF a ajouté que les règles étaient différentes, à l'UEFA : "Le règlement UEFA est plus strict et plus long pour les reprises. Mais aujourd'hui il apparaît que Mandanda est potentiellement contagieux, donc aucun risque ne doit être pris."



L'OM n'est évidemment pas d'accord et devrait bientôt communiquer sur le sujet.