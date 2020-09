Covid-19 : le centre de formation à nouveau fermé

Le centre de formation de l'OM a de nouveau été fermé, suite aux tests positifs de plusieurs joueurs à la Covid-19.





L'insider de Twitter @treize013 a révélé que le centre de formation olympien avait été de nouveau fermé. Six joueurs des U16 auraient été testés positifs au coronavirus, et aussi un élément des U17. Et de préciser : "Ça concerne aussi le pôle excellence. Plus d'école, plus d'entraînements, plus de matchs. Tout est à l'arrêt définitivement pour le moment." Cela signifie donc que les jeunes ne joueront pas de match, ces prochains jours.



L'OM est décidément touché de plein fouet par la Covid-19, cette fin d'été.