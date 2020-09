Villas-Boas ne ferme pas la porte à une prolongation

André Villas-Boas a évoqué la possibilité de prolonger son contrat à l'OM. Il a souligné qu'il n'avait pas reçu de nouvelle offre de ses dirigeants, suite aux événements du printemps dernier.





"L'unique proposition que j'ai eue était pendant les affaires chaotiques. Je ne savais pas si je continuais. J'ai refusé cette proposition. Je n'ai plus eu d'approche", a expliqué l'entraîneur phocéen sur RMC. Il s'attend à ce que ses dirigeants ne lui proposent rien avant la fin de la saison : "L'OM est le 3e club où je démarre une seconde saison. J'espère que ça va bien se passer. Je ne contrôle pas. Oui, je pourrais. Pour parler de prolongation, il faut qu'on te la propose. À la fin, ce sont les résultats qui parlent. C'est à la direction d'évaluer le travail. C'est comme ça. La première a été refusée et là ce n'est pas le moment. Il y a des joueurs qui ont besoin d'une solution. Il faut d'abord arriver en mai, savoir où est ce qu'on est et savoir ce qui s'est passé. Il y a tellement de choses à voir. La direction doit faire des bilans et les comptes", a-t-il ajouté.



Échaudé par l'épisode Rudi Garcia, on peut imaginer que Jacques-Henri Eyraud hésite à se lancer dans des négociations. On peine néanmoins à croire que les choses puissent tourner de la même façon, avec le Portugais. De l'intérieur, JHE doit bien le comprendre...