Abriel : "Cette stabilité peut être un atout pour Villas-Boas"

Fabrice Abriel a donné son avis sur la saison qui débute. Il pense que l'OM va bénéficier de la stabilité de son effectif.





"C'est parce que l'OM avait les moyens de recruter en 2009 que Deschamps a pu bâtir une équipe pour le titre. Aujourd'hui, la situation est différente avec une équipe qui a réussi de belles choses la saison passée, mais qui ne sera pas renforcée. Cette stabilité peut être un atout pour Villas-Boas qui connait bien son groupe, qui est resté par la volonté de ses cadres et qui peut rebondir dessus pour créer de la solidarité. C'est dans la difficulté que notre équipe s'est construite en 2010, ça peut fonctionner cette année, mais de là à aller chercher le titre au PSG... Le but, c'est de revenir en Ligue des Champions, et s'ils y reviennent, ils auront atteint l'objectif", a confié l'ancien milieu de terrain lors d'un entretien accordé au magazine Le Foot Marseille.



Abriel a porté le maillot de l'OM à 76 reprises, entre 2009 et 2011. Il a remporté le titre de champion de France 2010 et les coupes de la Ligue 2010 et 2011.