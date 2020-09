Stramaccioni : "Nagatomo est à 101 % à chaque match"

Andrea Stramaccioni, ancien entraîneur de l'Inter Milan, pense que l'OM a fait une belle opération en engageant Yuto Nagatomo (33 ans).





"C'est un grand travailleur. On parle d'un joueur fiable, qui incarne parfaitement l'esprit que les supporters de l'OM veulent voir de la part de leurs joueurs. Il donne toujours tout ce qu'il a, c'est du 101 % à chaque match. Yuto est un professionnel exemplaire. Je l'ai eu pendant deux saisons et il venait à peine d'arriver en Italie. Il s'est rapidement adapté en évoluant à un très haut niveau. Il est méticuleux dans la gestion de son physique et de son alimentation, notamment grâce à sa culture personnelle qui est au-dessus de la moyenne", a déclaré le technicien à Eurosport.



Pour rappel, Yuto Nagatomo a porté le maillot intériste de 2011 à 2018, et disputé 210 matchs, toutes compétitions confondues.