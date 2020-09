LFP : les candidats au conseil d'administration sont connus

La LFP a validé les noms des candidats pour son conseil d'administration. Jacques-Henri Eyraud, le président de l'OM, espère notamment conserver son siège.





Les places en Ligue 1 et Ligue 2 sont chères. Les élections auront lieu le 10 septembre.



Ligue 1, onze candidats pour huit places : Jacques-Henri Eyraud (OM), Nasser Al-Khelaïfi (PSG), Saïd Chabane (Angers), Marc Ingla (Lille), Laurent Nicollin (Montpellier), Jean-Pierre Caillot (Reims), Waldemar Kita (Nantes), Loïc Féry (Lorient), Jean-Michel Aulas (OL) Jean-Pierre Rivère (Nice) et Oleg Petrov (Monaco).



Ligue 2, quatre candidats pour deux places : Bertrand Desplat (Guingamp), Francis Graille (Auxerre), Pierre-Olivier Murat (Rodez) et Christian Leca (AC Ajaccio).



Indépendants, cinq candidats pour cinq places : Michel Denisot, François Morinière, Alain Guerrini, Vincent Labrune et Gervais Martel. Le futur président devrait être l'un d'eux.



Joueurs, entraîneurs et arbitres, sept candidats pour sept places : Philippe Piat, Sylvain Kastendeuch, Pierre Repellini, Raymond Domenech, Olivier Lamarre, Patrick Razurel et Éric Rolland.



Le conseil d'administration sera enfin complété par un représentant de la FFF et ceux des syndicats de clubs, Première Ligue et l'UCPF.