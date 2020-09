Covid-19, LFP : les détails du nouveau protocole

Le conseil d'administration de la LFP a validé un nouveau protocole contre le coronavirus. S'il est accepté, il faudra dix cas de Covid-19 pour reporter un match.





La LFP a joint les actes aux paroles. Son conseil d'administration a dessiné les contours du protocole concernant le report des matchs lié à la Covid-19. Sous réserve qu'il soit validé par le gouvernement, il faudra désormais plus de dix joueurs positifs pour qu'un match soit remis. "Nous pensons que c'est de la compétence de l'organisateur de définir le nombre de joueurs à partir de quand un match peut être reporté. Nous voulons que les clubs établissent des listes de 30 joueurs et que, tant qu'il y a 20 membres de l'effectif qui sont négatifs, le match soit maintenu. Ce chiffre pourrait être amené à évoluer en fonction de la situation sanitaire. Il a été bien précisé lors du conseil que c'était une proposition de la LFP. Il faut maintenant obtenir l'agrément du gouvernement. C'est la cellule interministérielle de crise qui doit accepter ou pas cette demande. Dans ce dossier, on a le soutien du ministère des Sports", a précisé Didier Quillot à L'Équipe.



Le match PSG-OM devrait a priori se jouer, le 13 septembre.