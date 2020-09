Mercato : l'OM reste dans le coup pour Cuisance

L'OM n'a pas abandonné la piste menant à Michaël Cuisance (21 ans). Le Bayern Munich n'a toutefois pas encore tranché sur son avenir.





Si l'on en croit les informations rapportées par Foot Mercato, le club phocéen reste en contact avec les proches du milieu de terrain, concernant un possible prêt, cette intersaison. Une réunion serait prévue dans les prochains jours entre le joueur, ses conseillers et les dirigeants du Bayern Munich.



Compte tenu du nombre de milieux, on peut imaginer que des départs sont encore envisageables.