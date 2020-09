Longoria s'exprime sur le mercato

Pablo Longoria a donné des précisions sur la suite du mercato. L'OM cherche bien un attaquant, mais des ventes sont aussi en prévision.





Face aux médias, le directeur du football olympien a répondu aux interrogations concernant le recrutement d'un joueur trentenaire (Yuto Nagatomo). "Un club comme Marseille doit être équilibré et avoir des joueurs jeunes, mais aussi des joueurs expérimentés (...) Ce type de recrutement fait aussi partie de notre projet", a-t-il confié.





"Nous sommes prêts à faire un investissement"

Il a également parlé du possible recrutement d'un autre buteur : "Nous sommes prêts à faire un investissement sur le poste d'attaquant, nous en avons besoin. On doit également vendre pour être équilibré." Il a en revanche refusé de détailler le profil attendu : "Je n'aime pas parler en public des critères qu'on s'est fixés pour le recrutement de l'attaquant. Oui, si on investit sur un attaquant, il va venir faire de la concurrence à Benedetto, la concurrence est un principe essentiel du sport", a-t-il ajouté.



Peu de noms ont pour l'instant filtré concernant le poste d'attaquant. Il paraît néanmoins important de permettre à Dario Benedetto de souffler.