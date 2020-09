Nagatomo : "Jouer à l'OM est un rêve"

Yuto Nagatomo (33 ans) a donné des précisions sur sa venue à l'OM. Il apprécie l'ambiance du Vélodrome et espère bénéficier de temps de jeu, bien qu'il ne soit que doublure de Jordan Amavi (26 ans).





"D'autres équipes me voulaient, mais jouer à l'OM est un rêve. Dès que j'ai eu l'offre de mon agent, j'ai dit oui", a expliqué l'international japonais en conférence de presse. Il pense que le calendrier lui permettra de jouer : "Amavi est un grand joueur. Mais nous aurons beaucoup de matchs à jouer cette saison, on sera engagés dans plusieurs compétitions, donc on ne pourra pas faire la saison à 11. Je suis venu pour aider l'équipe", a-t-il ajouté. Il a en tout cas tout fait pour se présenter en bonne forme, bien qu'il n'ait pas fait de préparation : "Je suis quelqu'un de professionnel. Je m'entraîne beaucoup, je me suis entretenu. Même si j'ai 34 ans, je peux encore beaucoup courir."





"Le stade est spectaculaire"

Nagatomo est par ailleurs conscient de la pression inhérente au contexte marseillais. Il pense disposer de l'expérience pour ne pas se laisser déstabiliser : "Je n'ai pas peur de la pression, j'aime ça. Vous savez, j'ai joué sept ans et demi à l'Inter et j'ai plus de 100 sélections avec le Japon, j'ai joué la Coupe du monde. La pression, c'est normal pour moi." Il se rappelle être venu avec l'Inter Milan, il y a quelques années : "Le stade est spectaculaire, les supporters sont très chauds. C'est très dur de venir jouer ici."



Nagatomo permettra à André Villas-Boas de s'appuyer sur un effectif plus large. Il s'agit maintenant de trouver un attaquant complémentaire.