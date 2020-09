En colère, la Reggina stoppe les négociations avec Rami

Massimo Taibi, directeur sportif de la Reggina, a indiqué qu'il mettait un terme aux discussions pour la signature d'Adil Rami (34 ans). Il estime que le défenseur a manqué de respect à son club.





Sur la chaîne officielle de son club, le DS s'est violemment payé l'ancien joueur de l'OM : "On n'avance plus avec Rami, l'accord était là et tout était organisé entre les billets, les visites et tout le reste. Mais à 23h30 hier, son avocat m'a appelé et m'a dit que le garçon avait des problèmes et ne pouvait pas arriver en Italie aujourd'hui. Cela ne nous a pas semblé être un comportement linéaire. La veille, nous étions au téléphone jusqu'à 4 heures du matin avec un agent et un intermédiaire pour chercher une solution. Nous n'attendons personne, nous avons décidé d'arrêter la négociation." Il entend désormais travailler sur d'autres pistes : "Il n'y a pas de mort, nous chercherons juste autre chose. Il aurait pu prévenir plus tôt, il n'y avait pas de clarté et de respect envers nous. Nous avons perdu deux mois, mais avançons, nous avons des idées assez claires."



Pour rappel, Adil Rami n'a joué que 3 matchs, depuis son licenciement de l'OM, lors de l'été 2019.