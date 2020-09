Covid-19 : PSG-OM menacé ?

Le PSG suspecte trois de ses joueurs, partis à Ibiza ensemble, d'avoir contracté le coronavirus. Il en saura plus ce mercredi.





Si l'OM se sort peu à peu de son épidémie de Covid-19, le club parisien paraît y entrer. Après la finale de la Ligue des Champions, il a accordé des vacances à ses joueurs, quitte à déplacer le match prévu contre Lens. Certains d'entre eux, Leandro Paredes, Angel Di Maria et Mauro Icardi, sont carrément partis se reposer à... Ibiza. Et ils pourraient avoir été contaminés au coronavirus. Sur place, ils auraient croisé Ander Herrera, Keylor Navas, Marco Verratti et Neymar... Les Parisiens seront testés dans les prochaines heures.



En cas de tests positifs, le match prévu contre Lens le 10 septembre pourrait être reporté. Et il pourrait en être de même de celui programmé le 13 septembre, face à l'OM.