Mercato : Caillot fait le point concernant Dia

Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims, a indiqué qu'il n'avait pas reçu de proposition pour Boulaye Dia (23 ans).





Interrogé par la chaîne Téléfoot, le patron rémois a révélé qu'aucune offensive n'avait été lancée pour son attaquant : "Pour le moment, il n'y absolument aucune raison qu'il ne soit pas dans l'effectif contre le Servette, si ce n'est qu'il ne l'était pas le week-end dernier parce qu'il était blessé. Il a un bon de sortie, au Stade de Reims ce que l'on dit, on le fait. Ceux qui n'ont pas de bon de sortie, ne partiront pas. Lui en a un, mais pour le moment il est joueur du Stade de Reims et j'espère qu'il va le rester d'ailleurs."





Les négociations s'ouvrent à 15 ME

Il a confirmé le tarif fixé pour le laisser filer : "15 millions d'euros ? C'est sur cette somme qu'on acceptera de parler. On avait fait la même chose sur Axel Disasi et même si ça a été un peu compliqué, c'est le jeu de la négociation, aujourd'hui on est parfaitement satisfaits de la façon dont les choses se sont réglées", a-t-il poursuivi.



Associé à l'OM, ces derniers mois, Dia dispose encore de deux ans de contrat. Il a inscrit 1 but en 1 apparition en Ligue 1, cette saison. L'an dernier, il avait mis 7 buts en 24 matchs.