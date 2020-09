LFP, coronavirus : vers un allègement du protocole ?

La LFP envisage d'établir un nouveau protocole moins sévère, concernant la Covid-19.





Dans les colonnes de L'Équipe, Didier Quillot a confirmé que les règles liées au coronavirus allaient être modifiées : "Nous sommes en train de préparer, avec les médecins de la FFF, les aménagements du protocole. Nous sommes en relation avec les pouvoirs publics pour se rapprocher de l'esprit de celui de l'UEFA (match reporté si 13 joueurs sur 25 sont indisponibles, NDLR). Il faut considérer que tant qu'un pourcentage de l'effectif de l'équipe 1 est négatif, on joue. Aujourd'hui, à partir de quatre cas, le match peut être remis. Nous souhaitons qu'il y ait une doctrine nationale pour voir une homogénéité dans les traitements que font les ARS et que tout ce qui concerne le report ou non des matchs soit laissé à l'appréciation de chaque discipline. Le sport professionnel, et en particulier le football, est un secteur hautement médicalisé, qui pratique des tests en permanence et qui doit donc bénéficier de cette spécificité", a confié le directeur exécutif de la Ligue.



Il reste maintenant à voir si la commission Covid sera du même avis. Il paraît assez suspect que les championnats voisins aient fait preuve de la même fermeté, ces derniers mois.