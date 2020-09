Rothen croit en l'OM cette saison

Contrairement aux propos partagés par beaucoup de journalistes après le premier match de l'OM, face à Brest (victoire 3-2), l'ancien joueur de Paris, Jérôme Rothen, pense que l'OM va faire une belle saison.





"L'essentiel, c'est d'avoir gardé la base de son effectif, c'est avoir cette équipe-là qui a créé l'exploit de se qualifier directement pour la Ligue des Champions, en plus sans (Florian) Thauvin. La saison avait été très difficile avec Rudi Garcia, les joueurs étaient psychologiquement au fond. C'est donc tout à son honneur (à André Villas-Boas, ndlr) d'avoir tiré le maximum de ce groupe du point de vue de l'état d'esprit. Ils repartent avec les mêmes car ils n'ont pas les moyens de recruter d'autres joueurs expérimentés. L'état d'esprit reste le même car Villas-Boas est resté et que les joueurs ont tout fait pour qu'il reste. Sur ce premier match, ça n'a pas été flamboyant mais l'état d'esprit est là. Tu attends quand même mieux dans les semaines à venir dans la maîtrise du jeu, notamment au milieu de terrain où ils se sont fait bouffer par Brest. Mais je n'ai aucun doute que l'OM refasse la même saison que l'année dernière."



Un discours positif, qui prend sûrement en compte le fait que l'équipe n'avait pas joué depuis quelques semaines pour se préparer à ce premier match de L1, contre Brest, à cause de matchs amicaux annulés à cause du Covid-19. En l'état, avec un effectif en partie inchangé et l'addition de Florian Thauvin en tant que titulaire, l'OM peut espérer un bel avenir, au moins en L1.