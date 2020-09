Nagatomo comparé à Lizarazu par Bonnevay

Ancien adjoint de la sélection du Japon quand Vahid Halilhodzic en était le sélectionneur, Jacky Bonnevay a évoqué la nouvelle recrue de l'OM dans La Provence.





"Toujours présent, jamais blessé, toujours à fond, c'est un personnage exceptionnel. Au niveau du joueur, je dirais que c'est une copie de (Bixente) Lizarazu, du point de vue morphologique, des qualités footballistiques, un joueur explosif à la "Liza", mais la comparaison n'est pas que sur le terrain. Il a les deux pieds, il n'est pas très grand, mais c'est une boule de muscle. (...) Sa forme physique ? C'est une interrogation, mais pour le connaître assez bien, c'est quelqu'un qui est au-delà du sportif professionnel : il s'intéressé à l'alimentation, il a un cuisinier personnel, il a même écrit un livre sur la diététique du sportif et un sur le yoga... (...) C'est un grand professionnel, un grand joueur. Et un leader par son comportement. (...) Après, il a bientôt 34 ans. Je suis certain qu'il est très affûté, mais je ne peux pas répondre sur son niveau réel. La hiérarchie ? Il va venir en doublure, puis il verra ce qu'il se passe. Mais il n'y aura pas de problème avec un Japonais s'il n'est pas titulaire (...)"



Yuto Nagatomo, 33 ans, vient en effet en tant que deuxième latéral gauche, derrière Jordan Amavi. Expérimenté, il pourra notamment rendre des services en Ligue des Champions.