MacHardy redoute un départ de Caleta-Car

Consultant sur RMC, Jonathan MacHardy a évoqué l'avenir du Croate à l'OM sur son compte Twitter.





"Rien à voir avec son but (deux contre Brest en réalité, ndlr) mais il est dans la continuité de l'an dernier et toute la Team OM a des sueurs froides en pensant aux offres de 40 millions d'euros et pus que JHE (Jacques-Henri Eyraud) ne pourra pas refuser pour Caleta-Car. (...) Duje (Caleta-Car) c'est comme (César) Azpilicueta. Les vrais et la Team OM apprécient de le voir en L1. Les indigents qui regardent pas les matchs comprendront quand il sera dans un top 10 européen."



Duje Caleta-Car, lié à l'OM jusqu'en 2023, est évalué par le site spécialisé Transfermarkt a 23 millions d'euros. L'OM peut cependant espérer le vendre aux alentours de 40 millions d'euros, notamment en Premier League où son profil (grand, costaud) colle aux standards.