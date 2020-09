Riolo critique sur le niveau de l'OM contre Brest

Sur RMC, Daniel Riolo s'est étonné de la prestation de l'OM contre Brest (3-2).





"L'OM, ils peuvent faire comme la saison dernière. Globalement, en Ligue 1, comme ils ont des joueurs qui sont au-dessus de la moyenne, ils vont pouvoir marquer. Dans ce qu'ils proposent au niveau du jeu, ça devrait être mieux quand (Dimitri) Payet sera là parce qu'il peut orienter le jeu. (Florian) Thauvin sera également là pour ça. Mais au milieu du terrain... (...) Ils jouent contre Brest. Pourquoi Brest, ça joue mieux que l'OM ? Pourquoi il y a plus de mouvements ? Pourquoi il y a plus de passes ? Pourquoi c'est plus abouti ? Il ne peut pas y avoir d'excuses, on parle du deuxième du championnat qui joue contre une équipe qui s'est sauvée (la saison dernière, ndlr)."



Il faut quand même souligner que contre Brest, l'OM a joué son premier match de la saison en L1, sans son numéro 10, Dimitri Payet. Et que, coronavirus oblige, l'équipe a peu joué de matchs amicaux pour se préparer. Brest, lui, a joué son deuxième match de L1, après une défaite inaugurale contre Nîmes (0-4).