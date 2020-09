Selon Ménès, l'OM mériterait mieux que Benedetto

Sur Canal, Pierre Ménès a évoqué l'avant-centre argentin de l'OM, muet contre Brest dimanche soir.





"Quand (Dario) Benedetto a signé à l'OM, j'ai dit que c'était étranger qu'un avant-centre argentin, aussi âgé (30 ans), n'ait jamais fait une expérience en Europe. Je trouvais que ce n'était pas bon signe. Il a eu une bonne phase. C'est évident, ce n'est pas un mec maladroit devant le but. Il a profité de la bonne période de l'OM pour marquer quelques buts mais c'est vraiment le genre d'avant-centre qui est très dépendant de ses coéquipiers. Il a besoin de ballons pour marquer. Il ne va pas se créer des opportunités seul. L'OM mériterait mieux comme attaquant mais cela veut dire beaucoup d'argent. Et on le sait, l'OM, de l'argent, ils n'en ont pas."



On se demande tout de même quel attaquant n'a pas besoin de ses coéquipiers pour se créer des occasions et marquer des buts... L'an dernier, pour sa première saison à l'OM et en Europe, Dario Benedetto a inscrit 11 buts en 28 rencontres, toutes compétitions confondues.