Les premiers mots de Nagatomo

La nouvelle recrue nippone a fait une promesse, sur ses réseaux sociaux, aux supporters.





"Je suis très heureux de rejoindre l'OM qui est un très grand club. Je donnerai le maximum pour l'équipe et je me battrai avec une âme de Samouraï."



Yuto Nagatomo s'est engagé libre de tout contrat avec l'OM, hier, pour un année seulement. Le Japonais de 33 ans, passé par l'Inter (2011-2018) et Galatasaray (2018-2020), sera la doublure de Jordan Amavi au poste de latéral gauche.





