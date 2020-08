Mercato : Nagatomo est olympien (Officiel)

L'OM a officialisé l'arrivée de sa troisième recrue estivale, Yuto Nagatomo (33 ans).

Crédit photo : OM.fr





Le mercato phocéen avance doucement. Comme voulu par André Villas-Boas, l'équipe olympienne pourra compter sur un nouveau latéral gauche, ces prochains mois. L'international japonais Yuto Nagatomo a paraphé un contrat d'un an, après avoir passé sa visite médicale.



Libre depuis son départ de Galatasaray, le défenseur gauche dispose d'un joli palmarès et d'une belle expérience. Il a notamment pris part aux coupes du monde 2010 et 2018 et a joué 36 matchs de coupes d'Europe, depuis le début de sa carrière. Il a défendu le maillot du club stambouliote, ces deux dernières saisons, et celui de l'Inter Milan, entre 2011 et 2018.



L'OM attend désormais un attaquant, lequel devrait constituer le dernier renfort du mercato. Pour l'instant, rien n'a bougé dans le sens des départs.