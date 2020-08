L'OM prêt à investir sur un attaquant ?

André Villas-Boas espère pouvoir attirer un attaquant supplémentaire, à l'OM.





"Non, on ne cherche pas le même profil. On a fait un joueur en prêt, un joueur hors contrat, un joueur libre, je pense qu'on a l'argent pour investir dans ce poste. On a encore des options avec Valère et Marley, mais on cherche un autre attaquant", a lancé le Portugais face à la presse après le match gagné contre Brest.



Le club phocéen devrait enregistrer son troisième renfort, ce lundi. Yuto Nagatomo est effectivement en train de passer sa visite médicale.