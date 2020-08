Ménès : "La fin de match a été laborieuse"

Pierre Ménès a donné son analyse du match Brest-OM (2-3). Il a été étonné par la gestion de la VAR et a souligné le fait que les Phocéens ne soient jamais parvenus à mettre à l'abri.





"Et puis dimanche, je n'ai donc rien vu à part la victoire plus ou moins convaincante de l'OM à Brest, avec l'ouverture du score de Thauvin sur une frappe détournée et le second but olympien signé Caleta-Car sur un coup franc de Thauvin, que Monsieur Delerue a mis une plombe à accorder alors qu'il était évident qu'il n'y avait pas hors-jeu. Mais bon, c'est le mystère des arbitres et de la VAR, et surtout de l'exploitation de cet outil. Nous devant notre télé, on a tranché le truc en trente secondes. Eux, il leur a fallu trois minutes. Après ça, les Brestois ont bien réagi en réduisant le score juste avant le repos par Faivre", a publié le journaliste sur son blog.





"Le retour gagnant de Thauvin"

L'OM s'est fait des frayeurs jusqu'au bout : "Après le repos, les joueurs de Dall'Oglio ont vraiment mis les Marseillais en danger. Mais ils ont manqué de réalisme en ratant de grosses occases, avant que Caleta-Car ne réalise un doublé inédit, encore sur coup de pied arrêté, mais de la tête cette fois. On pensait l'OM à l'abri, mais la fin de match a été laborieuse. Charbonnier a réduit le score à l'entrée du temps additionnel et le vice-champion a tremblé jusqu'au bout. Pour leur premier match officiel de la saison, les Marseillais se contenteront de cette victoire et noteront avec plaisir le retour gagnant de Thauvin, titularisé pour la première fois depuis plus d'un an et auteur d'un but et deux passes décisives."



Compte tenu des difficultés des dernières semaines, on peut dire qu'il s'agit d'un très bon résultat.