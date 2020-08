Perraud : "On aurait mérité au moins un point"

Romain Perraud (22 ans) regrettait certaines erreurs commises par son équipe, après la défaite concédée par Brest face à l'OM (2-3).





"On est très frustré. Vu la physionomie du match, on aurait mérité au moins un point. Marseille a été très réaliste, nous un peu moins. On peut avoir des regrets, mais on s'est retrouvé sur l'état d'esprit, l'abnégation et la détermination. On a pris une claque la semaine dernière, on avait à coeur de se rattraper. Ce sont des défaites qui vont nous permettre d'avancer, je pense, tout au long de la saison. C'est un match qui nous permettra d'apprendre", a déclaré le défenseur brestois aux médias. Il a notamment pointé du doigt la mauvaise gestion des coups francs phocéens : "Deux buts sur coup franc, c'est regrettable. Il faudra qu'on revoie à la vidéo ce qui n'a pas marché. Ce soir ça nous coûte cher, mais il n'est pas trop tard. On remédiera à ça."



Brest a commencé sa saison par deux défaites.