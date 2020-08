Alvaro chambre Caleta-Car sur son doublé

Alvaro Gonzalez (31 ans) a réagi au doublé de Duje Caleta-Car (25 ans), dimanche soir. Le Croate compte parmi les meilleurs buteurs de Ligue 1.





"Ouiiiiiiiiiiiiiiiii pichichi !!!", a posté l'Espagnol sur son compte Twitter, avec un smiley de la Croatie et un autre en train de rire. Il faut dire que son partenaire de défense a permis à l'OM de remporter le premier match de la saison en inscrivant 2 buts, contre Brest (3-2). Il n'avait marqué qu'1 but depuis son arrivée à Marseille. La complicité entre les deux hommes fait en tout cas plaisir à voir.



Avec 2 buts, Caleta-Car pointe à la 2e place du classement des buteurs, derrière Memphis Depay (Lyon, 3 buts, dont 2 penalties) et à égalité avec Romain Hamouma (ASSE), Jonathan Bamba (Lille), Benoît Badiashile (Monaco), Amine Gouiri (Nice) et Kasper Dolberg (Nice).





